NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Betreiber von Online-Portalen. Er begründete die Anpassung mit der Erwartung etwas höherer Investitionen in den Jahren 2022 und 2023. Die Aktie bleibe bei der US-Bank auf der "Focus List"./tih/he