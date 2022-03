Aktie in diesem Artikel Scout24 54,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Online-Portalbetreibers seien einen Tick besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei ein "sicherer Hafen" in harten Zeiten./edh/he