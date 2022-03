Aktie in diesem Artikel Scout24 52,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. In den aktuell schwierigen Zeiten seien die Vermarkter von Online-Kleinanzeigen gut positioniert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sieht er seine positive Einschätzung unter anderem durch die Aussicht auf Fusionen und Übernahmen im Sektor gestützt. Der Immobilienmarktplatz-Betreiber Scout24 gehört zu seinen Favoriten in Europa./tav/mis