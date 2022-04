Aktie in diesem Artikel Scout24 60,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Im Internetsektor sähen die Anleger Online-Anzeigenportale angesichts einer hohen Barmittelgenerierung generell positiv, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Scout24 stützten zudem Übernahmefantasien./gl/mis