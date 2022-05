Aktie in diesem Artikel Scout24 57,52 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analyst Marcus Diebel bezeichnete das Online-Anzeigenportal in einer am Freitag vorliegenden Studie als den attraktivste europäischen Internettitel. Scout24 biete eine zunehmende Umsatzdynamik, erziele hohe Barmittelzuflüsse, wolle in den kommenden zwölf Monaten eigene Aktien im Umfang von sechs Prozent der Marktkapitalisierung zurückkaufen und könnte zudem übernommen werden./gl/edh