NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 75 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Internet-Branchenstudie den europäischen Portalbetreibern, Essenslieferanten und Werbespezialisten. Nach dem zuletzt schwachen Kursverlauf müssten die Anleger abwägen zwischen deutlich gesunkenen Bewertungen und Übernahmefantasien einerseits, und schwer zu toppenden Vergleichszahlen sowie Inflationsbelastungen andererseits. Diebel favorisiert generell Portalbetreiber aufgrund hoher Profitabilität und Barmittelzuflüsse. Scout24 stehen sogar auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./ag/mis