NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Diese seien wie schon die Eckdaten beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Im Segment Privatkunden habe der Betreiber von Online-Portalen ein starkes Wachstum an den Tag gelegt. Die Gewinnschätzungen seien allerdings schon nach den vorläufigen Zahlen gestiegen./bek/la