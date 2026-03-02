DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
secunet Security Networks Aktie

197,40 EUR +8,00 EUR +4,22 %
STU
Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
197,40 EUR 8,00 EUR 4,22%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
189,00 €		 Abst. Kursziel*:
34,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
197,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,67%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

08:01 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
26.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
Nachrichten zu secunet Security Networks AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks announces preliminary results for 2025 – upper end of outlook reached
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG continues growth journey in the first nine months of 2025 – outlook for 2025 confirmed and specified
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
