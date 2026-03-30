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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

08:11 Uhr
secunet Security Networks Buy
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secunet Security Networks AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag von 25 Prozent zum historischen Durchschnitt gehandelt und biete damit ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
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Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
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