secunet Security Networks Aktie
Marktkap. 1,19 Mrd. EURKGV 35,97 Div. Rendite 1,39%
WKN 727650
ISIN DE0007276503
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: secunet Security Networks AG
Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy
|Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
254,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
186,20 €
|Abst. Kursziel*:
36,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
186,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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