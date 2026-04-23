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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

10:46 Uhr
secunet Security Networks Buy
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secunet Security Networks AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
186,20 €		 Abst. Kursziel*:
36,41%
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Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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