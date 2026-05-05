Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

14:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf die grundlegende Nachfrageentwicklung bei dem IT-Sicherheitsunternehmen. Diese hält er für "eindeutig positiv"./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:52 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG