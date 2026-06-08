DAX 24.688 +0,3%ESt50 6.096 +0,6%MSCI World 4.763 +0,1%Top 10 Crypto 8,0725 -0,9%Nas 25.930 +0,9%Bitcoin 54.427 -0,4%Euro 1,1542 +0,1%Öl 92,65 -1,6%Gold 4.333 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX höher -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Corning, BYD, Alibaba, Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026 Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026
Sinkende Ölpreise dämpfen Inflationssorgen: DAX mit kleinem Plus Sinkende Ölpreise dämpfen Inflationssorgen: DAX mit kleinem Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

secunet Security Networks Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
194,00 EUR -9,00 EUR -4,43 %
STU
finanzen.net zero
secunet Security Networks jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

KGV 35,97 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 727650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

09:51 Uhr
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
194,00 EUR -9,00 EUR -4,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter von Sicherheitslösungen zählt. Secunet sei der "Torhüter", denn die hohe Nachfrage im Bereich Cybersecurity mache die Essener prädestiniert für die letzte Verteidigungsbastion, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
192,40 €		 Abst. Kursziel*:
32,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
194,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,93%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

09:51 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
06.05.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

EQS Group EQS-News: secunet Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und beschließt Dividende von 2,58 Euro je Aktie
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net So schätzen die Analysten die secunet Security Networks-Aktie im Mai 2026 ein
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX mittags
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag im Aufwind
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Gewinne
EQS Group EQS-News: secunet Annual General Meeting approves all agenda items and a dividend payment of €2.58 per share
EQS Group EQS-News: secunet Security NetworksAG continues its growth trajectory in Q12026 – Order intake almost doubles
EQS Group EQS-DD: secunet Security Networks AG: Ferry Siewert, buy
EQS Group EQS-DD: secunet Security Networks AG: Zea Siewert, buy
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks publishes its audited 2025 an-nual report and confirms preliminary figures
EQS Group EQS-Adhoc: secunet adopts new dividend policy
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
secunet Security Networks AG zu myNews hinzufügen