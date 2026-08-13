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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

11:06 Uhr
secunet Security Networks Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach Zahlen mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Der Rekord an Aufträgen sorge dafür, dass die künftige Umsatzentwicklung besser absehbar sei. Die Aktie werde immer noch unter dem historischen Schnitt bewertet./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
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Analyst Name:
 KGV*:
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