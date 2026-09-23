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secunet Security Networks Aktie

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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

11:56 Uhr
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Bechtle, Cancom, Adesso und Secunet sieht der Experte als "Multi-Winner", also Profiteure gleich mehrerer Einflüsse./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
208,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
230,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
Analyst Name:
Chris Armstrong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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