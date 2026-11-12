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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

09:11 Uhr
secunet Security Networks Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag nach dem Bericht. Positiv sei auch die Erholung beim Auftragseingang. Alleine im Oktober habe Secunet das Niveau des gesamten dritten Quartals getoppt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
189,80 €		 Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,70%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

09:11 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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