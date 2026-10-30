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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SFC Energy Buy

13:06 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,96 €		 Abst. Kursziel*:
44,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

13:06 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
08:31 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
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