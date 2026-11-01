Deutsche Bank AG

SFC Energy Buy

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des Brennstoffzellenspezialisten seien weitgehend unspektakulär gewesen nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Michael Kuhn am Mittwoch./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG