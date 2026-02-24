DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1765 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.051 +1,2%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,19 +0,0%Gold 5.186 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Rede zur Lage der Nation: Trump verteidigt Zollpolitik und harten Migrationskurs Rede zur Lage der Nation: Trump verteidigt Zollpolitik und harten Migrationskurs
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SFC Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
SFC Energy Aktien-Sparplan
14,52 EUR +0,42 EUR +2,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 223,74 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 756857

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007568578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSMFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SFC Energy Buy

08:01 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
14,52 EUR 0,42 EUR 2,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,96 €		 Abst. Kursziel*:
21,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

08:01 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
19.11.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SFC Energy AG

dpa-afx Holpriges Jahr 2025 SFC Energy-Aktie zieht an: Rückkehr zum Wachstum - Fokus auf Verteidigungsgeschäft SFC Energy-Aktie zieht an: Rückkehr zum Wachstum - Fokus auf Verteidigungsgeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
TraderFox Stocks in Action: SFC Energy, Elmos, Fresenius Medical Care, Gerresheimer und MTU Aero Engines.
StockXperts SFC Energy: Das könnte die Wende sein
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv
dpa-afx ROUNDUP: SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an
EQS Group EQS-NVR: SFC Energy AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG expands strategic partnership with Linc Polska – New framework agreement signed for 2026
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG secures CAD 1.3 million order from new volume customer – leading North American mobile security and remote surveillance (CCTV) solutions provider
EQS Group EQS-News: SFC Energy publishes its first audited VSME ESG Report, underscoring commitment to transparency and responsible growth
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG and FC TecNrgy Pvt. Ltd. signed EUR 3.2 million maintenance contract for tactical fuel cells solutions used by the Indian Ministry of Defence
EQS Group EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: SFC Energy AG: T & E Holding B.V., buy
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG publishes nine-month report – strong final quarter expected, underpinned by high order intake in Q3/2025 and greater proportion of defense business
RSS Feed
SFC Energy AG zu myNews hinzufügen