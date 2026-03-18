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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SFC Energy Buy

08:26 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen und der Ausblick des Brennstoffzellenspezialisten auf 2026 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstagabend. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,60 €		 Abst. Kursziel*:
23,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

08:26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 SFC Energy Buy Warburg Research
25.02.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
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