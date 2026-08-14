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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SFC Energy Buy

08:01 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe im zweiten Quartal überraschend stark abgeschnitten, und die nach oben hin präzisierte Jahresprognose erscheine immer noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag in seinem Rückblick auf die Zahlen. Daher hob er seine Schätzungen für das Jahr sowie seine mittelfristigen Margenprognosen an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
62,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,26%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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