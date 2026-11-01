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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SFC Energy Buy

08:01 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe nach der kürzlich erfolgten Anhebung der Prognose mit seinen finalen Ergebnissen auch ein starkes drittes Quartal bestätigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch. Das Schlussquartal dürfte zwar etwas schwächer ausfallen, doch die konkreten Wachstumstreiber böten dem Unternehmen für 2027 attraktive Perspektiven./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,86 €		 Abst. Kursziel*:
53,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,95%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

08:01 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 SFC Energy Buy Warburg Research
02.11.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
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