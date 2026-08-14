Warburg Research

SFC Energy Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die überraschend starken Quartalszahlen des Brennstoffzellenspezialisten untermauerten seine Anlageempfehlung, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Resultate. Die Konsensschätzungen für 2027 und 2028 spiegelten das Margenpotenzial noch nicht wider und sollten daher weiter steigen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG