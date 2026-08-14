SFC Energy Aktie
Marktkap. 362,75 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
AI Analyse
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die überraschend starken Quartalszahlen des Brennstoffzellenspezialisten untermauerten seine Anlageempfehlung, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Resultate. Die Konsensschätzungen für 2027 und 2028 spiegelten das Margenpotenzial noch nicht wider und sollten daher weiter steigen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,94 €
|Abst. Kursziel*:
71,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,56%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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