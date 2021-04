FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SGL Carbon von 2,70 auf 6,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält das Geschäft mit den Halbleiter- und Windkraftbranchen sowie in den Bereichen Lithium-Ionen-Batterie und Brennstoffzellen für durchaus vielversprechend. Andere Segmente litten aber unter der Pandemie und ineffizienten Strukturen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ajx