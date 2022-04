FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SGL Carbon vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff traut dem Kohlenstoffspezialisten laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Umsatz- und operatives Ergebnisplus (Ebitda) zu. SGL sollte in der Lage sein, den Großteil der gestiegenen Kosten weiterzugeben, und so weiter vom Fokus auf die Margen zulasten des Umsatzes profitieren./gl/he