HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Shell B nach Zahlen und einer Dividendenkürzung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1450 auf 1440 Pence gesenkt. Es gebe nun viele Unsicherheiten, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Natürlich werde der Ölkonzern von einer Erholung der Ölpreise und der globalen Wirtschaft profitieren und die niedrigere Dividende entlaste die Bilanz. Allerdings erscheine die Strategie nach der Krise unklar, ebenso wie der Weg zu einem wieder höheren Mittelzufluss und wieder höheren Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.