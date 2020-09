NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell B von 1700 auf 1600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem Nachfragetiefpunkt im zweiten Quartal hellten sich die Aussichten der Ölkonzerne wieder auf, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Shell-Aktie sei langfristig zweifellos werthaltig. Sie dürfte es angesichts der Ausrichtung des Konzerns aber schwer haben, sich bis zum Jahresende überdurchschnittlich zu entwickeln. Maleks Favoriten im Sektor sind Total, Equinor, BP und Galp./gl/edh