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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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41,28 EUR +0,02 EUR +0,05 %
STU
35,33 GBP -0,01 GBP -0,01 %
LSE
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Marktkap. 233,83 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Symbol RYDAF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

12:46 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
41,28 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,28 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,33 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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