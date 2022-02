NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das vierte Quartal vor allem dank der Geschäftsentwicklung in der Sparte Integrated Gas stark abgeschlossen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er mit Blick auf die angekündigten Ausschüttungen an die Aktionäre auf die "Wiederbelebung" von Shell als Cashflow-Motor./ck/mis