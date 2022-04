NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Michele della Vigna passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Aussagen des Ölkonzerns an. Die Änderungen seien aber nicht bedeutend genug, um Änderungen an seiner Einschätzung oder dem Kursziel vorzunehmen./tih/edh