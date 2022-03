NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell anlässlich der beendeten Zusammenarbeit mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Das Engagement des britischen Öl- und Gaskonzerns in Russland sei wesentlich geringer als das von BP und der wichtigste Vermögenswert (Sachalin 2) dürfte mehr potenzielle Käufer anziehen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he