NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 2400 auf 2600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Shell sei der Gewinner der im Zuge des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Ölpreise, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Krieg habe gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und Angebotsrisiken und starke Preisschwankungen entfesselt. Die Energiekrise dürfte langfristig wirken und die Knappheit an Gas bis 2030 andauern./bek/tih