NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Der Ölkonzern habe im zweiten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la