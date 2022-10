NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Mit Blick auf die Dividenden des Ölkonzerns gebe es wohl noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vom Unternehmen habe es hierzu jedoch keine klaren Signale gegeben./bek/he