Shell (ex Royal Dutch Shell)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zur Spartenentwicklung im vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo sprach in einer am Freitag vorliegenden ersten Beurteilung von einem gemischten Abschneiden des Ölkonzerns. Der Fokus liege wohl stark auf dem Gashandel und dem Zufluss von Umlaufvermögen. Dies untermauere seine These, dass sich die Aktienrückkäufe im Quartal auf einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar erhöhen könnten./tih/edh

