NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen und der Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Aussagen während der Veranstaltung zum vierten Quartal bekräftigen seine Vermutung, dass der Öl- und Gaskonzern plane, seine Aktienrückkäufe auf dem aktuellen Quartalsniveau beizubehalten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich wolle Shell wohl die Ausschüttungsquote auf 30 bis 40 Prozent ausweiten./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 11:14 / ET

