NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Angaben zum Handelsverlauf im ersten Quartal des Ölkonzerns seien insgesamt positiv, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen könnten aber durch höher als erwartete Steuern in Mitleidenschaft gezogen werden./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 02:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 02:43 / ET

