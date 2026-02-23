Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 192,52 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zu erwartenden Ausschüttungen an die Aktionäre seien unverändert attraktiv, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Aktienrückkäufe des Öl- und Gasproduzenten könnten die Zahl der Aktien um etwa 6,5 Prozent verringern. Die Bewertungen im Sektor seien gestiegen, aber nach wie vor anspruchslos./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
33,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,65 £
|Abst. Kursziel*:
11,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
