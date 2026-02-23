DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

34,18 EUR +0,36 EUR +1,05 %
STU
29,85 GBP +0,20 GBP +0,67 %
LSE
Marktkap. 192,52 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Shell (ex Royal Dutch Shell)
34,18 EUR 0,36 EUR 1,05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zu erwartenden Ausschüttungen an die Aktionäre seien unverändert attraktiv, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Aktienrückkäufe des Öl- und Gasproduzenten könnten die Zahl der Aktien um etwa 6,5 Prozent verringern. Die Bewertungen im Sektor seien gestiegen, aber nach wie vor anspruchslos./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
33,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,65 £		 Abst. Kursziel*:
11,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

