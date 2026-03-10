Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 207,38 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3300 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
33,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,00 £
|Abst. Kursziel*:
3,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,08 £
|Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets