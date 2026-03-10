DAX 23.553 -1,7%ESt50 5.760 -1,3%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.861 -0,6%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,78 +0,4%Gold 5.180 -0,2%
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 207,38 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

12:41 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,11 EUR 0,68 EUR 1,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3300 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
33,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,00 £		 Abst. Kursziel*:
3,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,08 £		 Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
Dow Jones Milliarden-Deal Shell-Aktie im Minus: Konzern verkauft Jiffy Lube für Milliardensumme Shell-Aktie im Minus: Konzern verkauft Jiffy Lube für Milliardensumme
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag leichter
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Dienstagmittag steigen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
Zacks Shell (SHEL) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
Benzinga Shell Offloads Non-Core Assets In Strategic Jiffy Lube Sale
Zacks Shell ETF (SHEH) Touches Fresh 52-Week High
Zacks Shell Steps In to Rescue Raizen With Major Capital Commitment
Benzinga Shell Signs High-Stakes Kazakhstan Exploration Pact For Zhanaturmys Field
Zacks Shell Explores Options to Sell Portions of Its Ventures Portfolio
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
Financial Times Shell grapples with debt crisis at key clean energy venture
