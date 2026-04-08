Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

39,41 EUR +0,05 EUR +0,11 %
39,35 EUR +0,30 EUR +0,77 %
Marktkap. 230,06 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,41 EUR 0,05 EUR 0,11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 4100 Pence auf "Buy" belassen. Während das Gas-Geschäft schwächer als erwartet gelaufen sei, hätten sich die Bereiche Chemie, Raffinerie und Vertrieb deutlich stärker entwickelt, schrieb Henry Tarr am Mittwochnachmittag. Der Analyst überarbeitete seine Schätzungen und liegt nun 19 Prozent über dem Ergebniskonsens von Visible Alpha für das Auftaktquartal und 14 Prozent über dem Konsens für 2026./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,01 £		 Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Geopolitik Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang
finanzen.net Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich kräftig zu
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) fällt am Mittwochnachmittag tief
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester
wikifolio Das sagen wikifolio Trader zur Waffenruhe im Iran-Krieg
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Shell auf 4000 Pence - 'Sector Perform'
Zacks Shell (SHEL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
New York Times Jeff Shell Steps Down as President of Paramount
Benzinga Shell Cuts Gas Outlook On Middle East Disruptions
MarketWatch Exxon and Shell reveal production hit from Iran war
Zacks Here's Why Shell (SHEL) is a Strong Value Stock
Zacks Shell Plans Significant Investment Surge in Egypt's Gas Sector
Zacks Shell Reportedly Targets New Venezuelan Gas Areas to Boost LNG Supply
Zacks Shell (SHEL) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
