Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 200,05 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:41 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 4100 auf 4000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe einen guten Start ins Jahr hingelegt, schrieb Henry Tarr am Montagnachmittag. Das reduzierte Aktienrückkaufvolumen dürfte aber die Anleger enttäuscht haben. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 leicht nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,27 £		 Abst. Kursziel*:
27,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

