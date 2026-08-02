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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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39,26 EUR -0,46 EUR -1,15 %
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39,19 EUR -0,43 EUR -1,07 %
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Marktkap. 220,36 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

13:46 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,26 EUR -0,46 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Kennziffern für das zweite Quartal seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Ölkonzerns sei nach wie vor attraktiv bewertet./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,69 £		 Abst. Kursziel*:
18,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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