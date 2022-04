NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2750 Pence bestätigt. Zudem wurde die Aktie des Ölkonzerns auf der "Top 30 Global Ideas for 2022"-Liste der aussichtsreichsten Werte für das laufende Jahr belassen. Shell sei eine "Cashflow-Maschine" und die Aktie sein bevorzugter Wert unter den integrierten Ölkonzernen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/