Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

13:46 - RBC Capital Markets Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Analystenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria umriss in einer am Freitag vorliegenden Studie die wichtigsten Punkte des Treffens mit dem Management. Unter anderem sei mit der Straffung der Konzernführung eine Vereinfachung der Kapitalallokation verbunden. Dabei sollte der Ölkonzern zudem seine Verschuldung in spätestens eineinhalb Jahren auf Null drücken. Wichtigstes Thema auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag dürften indes die Aussichten für das Fördergeschäft sein./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 17:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com