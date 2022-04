NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2850 Pence belassen. Zu den Energietiteln, die von einem "Superzyklus" profitieren sollten, zählt Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie unter anderem Shell. Der Ölkonzern profitiere von seinem Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG), das weltweit verschifft werden könne und wichtig sei, um Energieengpässe beim Ausbau Erneuerbarer Energien auszugleichen./gl/mis