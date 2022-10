NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das Quartalsergebnis sei durchwachsen mit einem generell schwächeren Trading-Bereich, der mit höheren Ölpreisen ausgeglichen worden sei, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei bei Kursschwächen ein Kauf./tih/ag