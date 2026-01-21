Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 175,83 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajx
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
31,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
