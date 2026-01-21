DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Hold von Deutsche Bank AG für BASF-Aktie Hold von Deutsche Bank AG für BASF-Aktie
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,19 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
26,85 GBP -0,03 GBP -0,09 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 175,83 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

08:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,19 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
31,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Aktien von Shell und Exxon stabil: Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy gestoppt
Dow Jones Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
Benzinga Shell Expands Nigeria Bets with Bonga Projects, $20 Billion Potential Spend
Zacks Shell (SHEL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Zacks Shell Seeks Syria Exit While U.S. Firms Eye Al-Omar Oilfield
Zacks Shell & Mitsubishi Weigh LNG Canada Stake Sales Amid Expansion Plans
Zacks Shell and Exxon Halt Sale of Key U.K. North Sea Gas Assets
Zacks Shell (SHEL) Gains As Market Dips: What You Should Know
Zacks Petrobras and Shell Fund Brazil's Carbon Countdown Initiative
Zacks Shell Awards Vallourec for Major OCTG Contract at the Orca Project
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen