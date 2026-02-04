Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 182,79 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
28,56 £
|Abst. Kursziel*:
12,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
28,30 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
