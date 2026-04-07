Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 228,34 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Operativ zeige sich der Ölkonzern robust, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch angesichts des jüngsten Zwischenberichts. Der deutliche Aufbau des Betriebskapitals spiegele das derzeit beispiellose Umfeld wider./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
37,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
33,31 £
|Abst. Kursziel*:
11,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,58 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
