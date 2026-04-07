Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 228,34 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

13:36 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3700 auf 4000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für den Ölkonzern an den Zwischenbericht an. Seine langfristigen Annahmen für Öl der Sorte Brent stiegen nun auf 80 Dollar je Fass von zuvor 70 Dollar, schrieb er am Mittwoch./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
33,74 £		 Abst. Kursziel*:
18,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:36 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich mit sattem Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 3700 Pence
dpa-afx ROUNDUP: Shell spürt Auswirkungen des Iran-Kriegs im Gas-Geschäft - Aktie fällt
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start Turbo ein
MarketWatch Exxon and Shell reveal production hit from Iran war
Zacks Here's Why Shell (SHEL) is a Strong Value Stock
Zacks Shell Plans Significant Investment Surge in Egypt's Gas Sector
Zacks Shell Reportedly Targets New Venezuelan Gas Areas to Boost LNG Supply
Zacks Shell (SHEL) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks Why Shell (SHEL) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Business Times Shell in advanced talks with Venezuela for more gas areas
