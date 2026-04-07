Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 228,34 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3700 auf 4000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für den Ölkonzern an den Zwischenbericht an. Seine langfristigen Annahmen für Öl der Sorte Brent stiegen nun auf 80 Dollar je Fass von zuvor 70 Dollar, schrieb er am Mittwoch./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
33,74 £
|Abst. Kursziel*:
18,57%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:36
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:36
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|13:36
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG