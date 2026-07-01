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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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37,05 EUR +0,12 EUR +0,31 %
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Marktkap. 203,34 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

08:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,05 EUR 0,12 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für Shell nach der Übernahme des kanadischen Erdgasproduzenten Arc Resources beim Kursziel von 4000 Pence mit "Sector Perform" wieder aufgenommen. Angesichts der Ereignisse in Nahost hätten Investoren ihren Fokus verstärkt von Ausschüttungen hin zur langfristigen Portfolio-Beständigkeit verlagert, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zwar seien die Aktien des Öl- und Gasunternehmens nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus Bewertungssicht attraktiver geworden. Er sieht jedoch das Risiko, dass Shell "gnadenlos effizient" auf Kapitaldisziplin getrimmt am Fokus der Anleger vorbei navigiere./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 20:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4.000,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
31,47 £		 Abst. Kursziel*:
12.610,52%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
699,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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