Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 203,34 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für Shell nach der Übernahme des kanadischen Erdgasproduzenten Arc Resources beim Kursziel von 4000 Pence mit "Sector Perform" wieder aufgenommen. Angesichts der Ereignisse in Nahost hätten Investoren ihren Fokus verstärkt von Ausschüttungen hin zur langfristigen Portfolio-Beständigkeit verlagert, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zwar seien die Aktien des Öl- und Gasunternehmens nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus Bewertungssicht attraktiver geworden. Er sieht jedoch das Risiko, dass Shell "gnadenlos effizient" auf Kapitaldisziplin getrimmt am Fokus der Anleger vorbei navigiere./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4.000,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
31,47 £
|Abst. Kursziel*:
12.610,52%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
699,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG